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«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Депортиво»
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«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Депортиво» 

Советский спорт 1 час назад
«Севилья» набрала 48 очков и на данный момент занимает шестое место в чемпионате Испании. «Депортиво» в зоне вылета — 27 очков и 18-е место.
В следующем туре «Севилья» примет мадридский «Реал», а «Депортиво» на выезде сыграет с «Леганесом».
Чемпионат Испании Примера 33-й тур  «Депортиво» — «Севилья» — 0:0  «Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Луизиньо, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.
«Севилья»: Сория, Каррисо, Меркадо, Лайюн, Писарро, Навас, Банега, Гайс, Корреа (Сарабия, 57), Фернандес (Нолито, 68), Сандро Рамирес (Муриэль, 76).
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