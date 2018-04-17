«Севилья» на выезде сыграла вничью с «Депортиво»

«Севилья» набрала 48 очков и на данный момент занимает шестое место в чемпионате Испании. «Депортиво» в зоне вылета — 27 очков и 18-е место.

В следующем туре «Севилья» примет мадридский «Реал» , а «Депортиво» на выезде сыграет с «Леганесом».

Чемпионат Испании Примера 33-й тур «Депортиво» — «Севилья» — 0:0 «Депортиво»: Мартинес, Альбентоса, Луизиньо, Хуанфран, Шер, Гильерме (Баккали, 80), Москера (Вальверде, 83), Крон-Дели (Чолак, 36), Борхес, Адриан, Перес.