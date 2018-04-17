«Единая Россия» ждет от МГЕР предложений по модернизации партии

Ранее секретарь генсовета „Единая Россия“ Андрей Турчак сообщил, что большая партийная конференция „Единая Россия“. Направление 2026», на которой будут обсуждаться предложения по работе парии и ее модернизации, пройдет в Москве 18-19 мая.

"От «Молодой гвардии» мы тоже ждем предложения по вопросам идеологии", — сказал Ревенко в кулуарах молодежного форума МГЕР, который проходит в Казани.

По его мнению, «у правящей партии в основе идеологии должно стоять благосостояние человека». «Здесь — и развитие экономики, и развитие граждан», — добавил он.