«Это был самый сложный матч с „Химками“. Игроки — о встрече „Химок“ с ЦСКА

В первом победил ЦСКА — в упорной борьбе. О чем говорили баскетболисты после финальной сирены?

Швед хорош. ЦСКА — удав. Калатес — гений?

— Вот уж точно — нелегкая победа! — признает Виталий Фридзон . — Было видно, как здорово «Химки» начали матч, как сильно они заряжены на борьбу. Нас наказывали за каждое неверное движение, за каждую ошибку, плюс мы сами плохо действовали в защите. Отсюда — такой счет в первой четверти (25:34). Но в дальнейшем нам удалось прибавить. Мы стали играть умнее, собраннее, и это принесло результат.

— Травма Де Коло как-то повлияла на развитие событий? — По ходу матча об этом особо не думаешь. То, что случилось с Нандо — крайне неприятно. Конечно, очень жаль, что он не смог продолжить игру. Но мы продолжали бороться, в том числе — за него. Каждый выкладывался по максимуму.

— Второй матч будет таким же упорным? — Поживем — увидим. В четверг нас ждет тренировка и видео. Будем разбирать свои сильные и слабые стороны. Особенно, конечно, слабые. Повторять ошибки нельзя. Разберем каждый момент, в котором мы уступили, постараемся сделать верные выводы и обязательно сыграть агрессивнее. В чем я точно уверен — мы лучше начнем второй матч. Сами будем наказывать «Химки» за каждую ошибку, каждую потерю. Нельзя так вальяжно входить в игру, как мы это сделали в первой встрече.

— Вы все видели сами — «Химки» мощно начали игру, — добавляет Никита Курбанов . — Мы позволяли им то, чего не позволяли раньше — по ходу регулярного чемпионата. Соперник действовал агрессивно и жестко — возможно, мы не были к этому готовы, и поначалу это сбило нас с ритма. Понадобилось время, что прочувствовать свою игру, своих партнеров, наладить взаимодействие и повернуть ход матча в свою пользу.

— Это был самый сложный матч против химчан в этом сезоне? — Определенно — да. Надеюсь, что самым сложным он и останется.

— Ребята здорово провели стартовую четверть, — хвалит соперников и Андрей Воронцевич . — Попали много открытых бросков, которые мы позволили им выполнить. Пропускать столько за 10 минут — такого с нами еще не было! Хорошо, что вовремя прибавили, и три следующие четверти оставили уже за собой. В общем, «Химки» — молодцы, но победа все равно — за нами.

— В матче не смог сыграть Кайл Хайнс . Нагрузка на больших выросла? — Конечно, мы понимали — будет непросто. Тем более, травму по ходу матча получил еще и Нандо Де Коло… Пришлось пахать и за себя, и за того парня. Выполнять двойную работу. Но это нормально. Неважно, какие выпадают нагрузки — к ним нужно быть готовыми и всегда необходимо справляться ситуацией.

ЦСКА — «Химки»: ошибка судьи в конце была, но «сплава» — точно не было

— Тот факт, что четвертьфинал вы играете с «Химками», а значит, не надо никуда лететь — это плюс или минус? — Думаю, это плюс болельщиков. Хорошая возможность увидеть баскетбол такого уровня между двумя российскими командами на важной стадии Евролиги. Ожидал, что будут полные трибуны, хотя, как заметил, это было не так. Вроде, нам говорили, что все билеты проданы. Даже не знаю, почему так получилось… Может, многие по разным причинам не сумели приехать. Надеюсь, на следующих играх ситуация изменится. А что касается нас… В принципе, особой разницы нет. Какие бы ни были плюсы и минусы, «Химки» находятся в такой же ситуации.

— Сегодня мы сыграли более командно, чем в предыдущих встречах с ЦСКА, — рассказывает уже Алексей Швед . — Лучше двигали мяч, выводили партнеров на открытые броски, хорошо попадали. В этом плане нам удалось прибавить. Жаль, что победа все равно досталась армейцам.

— Егор Вяльцев набрал 21 очко… — В этом нет ничего удивительного. Егор не раз доказывал, что он — отличный игрок. Всегда делает много бросков — открытых, закрытых… Без разницы. И часто попадает. Надеюсь, так будет и дальше.

— При этом судьи допустили ошибку, зафиксировав у него заступ незадолго до финальной сирены. — Заступа действительно не было. Все видели повтор, все с этим согласны. Но что вы хотите, чтобы я еще сказал? — разводит руками Швед.

— С какими мыслями готовились к плей-офф? Не было чувства расслабленности — мол, задача выполнена, удалось попасть в восьмерку лучших? — И что? Сняться после этого с турнира, бросить играть? Регулярка — регуляркой, но плей-офф — другое дело. В спорте всегда стремишься к большему, так что никакой расслабленности нет. Мы показали, что можем биться на равных с сильнейшими клубами. И, надеюсь, сделаем это еще не раз.