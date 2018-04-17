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Биатлонист Елисеев 22 апреля проведёт встречу с болельщиками
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Биатлонист Елисеев 22 апреля проведёт встречу с болельщиками 

Чемпионат.com 40 минут назад
Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о подарке, полученном от болельщиков, а также поделился планами о встрече с поклонниками, намеченной на воскресенье, 22 апреля.
«Даже в такой трудный сезон болельщики преподносят много крутых сюрпризов! Подготовили для меня очень красивую фигуру.
Также идёт подготовка встречи в это воскресенье, мой личный тренер тоже обещал быть", — написал Елисеев на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Елисеева в сети «Инстаграм».
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