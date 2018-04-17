Ещё
«Страшно и безумное красиво»: необычное видео из Владивостока вирусится в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Страшно и безумное красиво»: необычное видео из Владивостока вирусится в соцсетях 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
В соцсетях набирает популярность видео, снятое из самолета при посадке в аэропорту Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Экран в ролике разделен на две части: вверху съемка ведется при утреннем тумане в международном аэропорту Владивостока, а внизу — при ясной погоде.
До приближения к земле картина перед пилотами одинаковая, однако в процессе снижения в верхней части экрана земля исчезает из поля зрения. Садиться приходиться фактически «наощупь». Впрочем, в данном случае работает скорее техника, нежели глаза.
Ролик вызвал восторженную реакцию интернет-пользователей. «Супер», «Как страшно и в то же время безумно красиво», «Бомбически», «Непередаваемое ощущение», «Обалдеть. Тут на машине сложно, а это самолет» — пишут комментаторы.
A post shared by Приморье Онлайн (@primorye_online) on Apr 17, 2018 at 3:14am PDT
Primpress: последние новости
Это видео, снятое в приморском дворе, пересматривают по несколько раз «Беспредел» эвакуаторщика сняли на видео в центре Владивостока Жительница Приморья, использовав классическую схему с пятитысячной купюрой, обманула официанта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле18
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение