«Страшно и безумное красиво»: необычное видео из Владивостока вирусится в соцсетях

В соцсетях набирает популярность видео, снятое из самолета при посадке в аэропорту Владивостока, сообщает PRIMPRESS.

Экран в ролике разделен на две части: вверху съемка ведется при утреннем тумане в международном аэропорту Владивостока, а внизу — при ясной погоде.

До приближения к земле картина перед пилотами одинаковая, однако в процессе снижения в верхней части экрана земля исчезает из поля зрения. Садиться приходиться фактически «наощупь». Впрочем, в данном случае работает скорее техника, нежели глаза.

Ролик вызвал восторженную реакцию интернет-пользователей. «Супер», «Как страшно и в то же время безумно красиво», «Бомбически», «Непередаваемое ощущение», «Обалдеть. Тут на машине сложно, а это самолет» — пишут комментаторы.

A post shared by Приморье Онлайн (@primorye_online) on Apr 17, 2018 at 3:14am PDT