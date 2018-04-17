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Депай: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за карьеру»
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Депай: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за карьеру» 

SPORT24.ru 36 минут назад
Форвард «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал свое состояние в концовке сезона, а также назвал причину, по которой ему было тяжело играть за французский клуб в прошлом году.
”Сейчас я нахожусь в лучшей форме за карьеру. Чувствую себя уверенно. Я не думаю, а просто наслаждаюсь моментом. В прошлом сезоне, «Лион» играл иначе, вингеры должны были много времени уделять обороне. Для меня это было невозможно. Защита — не совсем то месте, где я могу показать свои лучшие качества”, — сказал голландец, чьи слова приводит издание Goal.
Депай перешел в «Лион» из ”Манчестер Юнайтед” в 2017 году, успев провести в футболке французов 48 матчей и забив 19 мячей.
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