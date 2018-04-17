Депай: «Сейчас я нахожусь в лучшей форме за карьеру»

Форвард «Лиона» Мемфис Депай прокомментировал свое состояние в концовке сезона, а также назвал причину, по которой ему было тяжело играть за французский клуб в прошлом году.

”Сейчас я нахожусь в лучшей форме за карьеру. Чувствую себя уверенно. Я не думаю, а просто наслаждаюсь моментом. В прошлом сезоне, «Лион» играл иначе, вингеры должны были много времени уделять обороне. Для меня это было невозможно. Защита — не совсем то месте, где я могу показать свои лучшие качества”, — сказал голландец, чьи слова приводит издание Goal.