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Фанаты «Спартака» почтят память скончавшегося болельщика на матче с «Тосно»
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Фанаты «Спартака» почтят память скончавшегося болельщика на матче с «Тосно» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Болельщики московского «Спартака» почтят память фаната клуба Евгения «Нагата» Богданова, скончавшегося 17 апреля после продолжительной болезни, во время полуфинального матча Кубка России с «Тосно» (18 апреля), сообщает на странице в «твиттере» организация болельщиков красно-белых «Фратрия».
«Первые пять минут матча проведём в тишине в знак скорби о нашем Друге. По истечении 29 минут игры (именно столько лет было Жене) будем апплодировать ровно минуту», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у Нагата была диагностирована опухоль головного мозга. Футболисты «Спартака» активно поддерживали болельщика в его борьбе с болезнью.
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