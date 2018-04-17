Фанаты «Спартака» почтят память скончавшегося болельщика на матче с «Тосно»

Болельщики московского «Спартака» почтят память фаната клуба Евгения «Нагата» Богданова, скончавшегося 17 апреля после продолжительной болезни, во время полуфинального матча Кубка России с «Тосно» (18 апреля), сообщает на странице в «твиттере» организация болельщиков красно-белых «Фратрия».

«Первые пять минут матча проведём в тишине в знак скорби о нашем Друге. По истечении 29 минут игры (именно столько лет было Жене) будем апплодировать ровно минуту», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у Нагата была диагностирована опухоль головного мозга. Футболисты «Спартака» активно поддерживали болельщика в его борьбе с болезнью.