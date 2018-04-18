«Вираж» «Зенита» почтил память погибшего фаната «Спартака» Евгения Нагата 

Болельщики «Зенита» перед матчем 23-го тура РФПЛ с московским «Динамо» почтил память фаната «Спартака» Евгения «Нагата» Богданова.
Объединение болельщиков петербургского клуба «Вираж» устроило перформанс в память о скончавшемся после долгой болезни фанате красно-белых, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Ранее у Нагата была диагностирована опухоль головного мозга. Футболисты «Спартака» активно поддерживали болельщика в его борьбе с болезнью. Нагат умер во вторник, 17 апреля. Ему было 29 лет.