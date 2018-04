Защитник «Филадельфии» нанес травму одноклубнику во время тренировки

Защитник «Филадельфии» Радко Гудас нанес травму форварду Шону Кутюрье во время тренировки. Нападающий попал под силовой прием и упал на лед.

Кутюрье покинул площадку прихрамывая, на данный момент неизвестно, насколько серьезное повреждение получил хоккеист.

— Выглядит это не очень хорошо, — заявил Клод Жиру

"Питтсбург" ведет в серии плей-офф против «Летчиков» 2-1. В этих трех встречах Кутюрье набрал 3 (1+2) очка.

#BREAKING Our @6abc video of @NHLFlyers star Sean Couturier going DOWN at practice today after colliding with Radko Gudas. He limps off with the trainer. Claude Giroux told me «it didn't look good.» So far no update from the #Flyers #NHLPlayoffs2018 #EarnTomorrow pic.twitter.com/SlfplFKjUd

— Jamie Apody (@JamieApody) 17 апреля 2018 г.