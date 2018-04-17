Как выглядит поле, на котором «Авангард» и «Шинник» сыграют в Кубке России

Журналист Олег Шитаев на своей странице в Твиттере показал, как выглядит поле на стадионе в Курске, где должен пройти полуфинал Кубка России «Авангард» — «Шинник». Исходя из опубликованного видео, можно сделать вывод о том, что газон находится в плохом состоянии.

Напомним, что матч «Авангард» — «Шинник» состоится завтра, 18 апреля, и начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Завтра на этом поле состоится полуфинал Кубка России. pic.twitter.com/RQYmbpFrG9