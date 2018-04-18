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Алексей Швед: «Решение арбитра по заступу Вяльцева — решающий момент матча с ЦСКА»
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Алексей Швед: «Решение арбитра по заступу Вяльцева — решающий момент матча с ЦСКА» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Химок» Алексей Швед после первого матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (95:98) отметил, что на результат повлияло решение арбитра зафиксировать заступ у Егора Вяльцева. По его словам, команда показала, что может играть с армейцами на равных.
— Мне кажется, мы действовали намного лучше, чем в предыдущих матчах сезона с ЦСКА, — приводят "Известия" слова Шведа. — Играли в свою игру, двигали мяч, делали открытые броски. Когда ЦСКА в концовке выигрывал "+3", арбитр ошибочно зафиксировал заступ у Егора Вяльцева. На большом экране показали повтор, на котором четко было видно, что он сыграл по правилам. Больше мне сказать нечего. Думаю, это был решающий момент встречи. В целом Егор сыграл отлично. Надеюсь, что в этой серии он продолжит в том же ритме.
Мы отдадим все силы, чтобы пройти дальше. В первом матче мы доказали, что можем на равных играть с ЦСКА. Да, мы вышли в исторический плей-офф, но надо забыть об этом и идти дальше. Пока есть шансы продолжить сезон в Евролиге, ими надо пользоваться. Все ребята и тренеры настроены по-боевому и очень хотят попасть в «Финал четырех».
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