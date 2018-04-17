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Вяльцев: «Заступа не было. Но мы ничего не решаем на площадке»
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Вяльцев: «Заступа не было. Но мы ничего не решаем на площадке» 

SPORT24.ru 24 минуты назад
Защитник «Химок» Егор Вяльцев прокомментировал решение арбитра первого четвертьфинального матча с ЦСКА () зафиксировать заступ со стороны Вяльцева.
«Были близки, хорошо играли. Это плей-офф, «регулярка» забыта. 39 минут мы играли отлично сегодня, на победу. Но в конце были две потери, фол, промазали несколько бросков.
Заступа не было. До линии было сантиметров 10, это все видели на большом экране. Но мы ничего не решаем на площадке. В конце концов, люди не роботы и все ошибаются.
Я ведь тоже мог не отступать назад, а спровоцировать фол и пробить три штрафных. Но вышло все в итоге по-другому», — передает слова Вяльцева корреспондент Sport24.ru Максим Абрамов.
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