Вяльцев: «Заступа не было. Но мы ничего не решаем на площадке»

Защитник «Химок» Егор Вяльцев прокомментировал решение арбитра первого четвертьфинального матча с ЦСКА () зафиксировать заступ со стороны Вяльцева.

«Были близки, хорошо играли. Это плей-офф, «регулярка» забыта. 39 минут мы играли отлично сегодня, на победу. Но в конце были две потери, фол, промазали несколько бросков.

Заступа не было. До линии было сантиметров 10, это все видели на большом экране. Но мы ничего не решаем на площадке. В конце концов, люди не роботы и все ошибаются.

Я ведь тоже мог не отступать назад, а спровоцировать фол и пробить три штрафных. Но вышло все в итоге по-другому», — передает слова Вяльцева корреспондент Sport24.ru Максим Абрамов.