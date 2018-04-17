День весны и труда в ЮВАО проведут спортивно

Спортивный праздник, посвященный Дню весны и труда, состоится в преддверии праздника в спорткомплексе «Олимпиец» в Некрасовке.

— Веселые эстафеты, музыка и хорошее настроение будут обеспечены всем, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО.

Принять участие в веселых стартах смогут дети, а родители поддержат их в качестве болельщиков.

Увлекательные командные соревнования пройдут 29 апреля по адресу: улица Рождественская, дом 19, корпус 2. Начало — в 11.00. Регистрация участников пройдет с 10.30 до 10.50.