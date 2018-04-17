Ещё
День весны и труда в ЮВАО проведут спортивно
Далее:
Читайте также:
Ещё

День весны и труда в ЮВАО проведут спортивно 

Префектура Юго-Восточного административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Спортивный праздник, посвященный Дню весны и труда, состоится в преддверии праздника в спорткомплексе «Олимпиец» в Некрасовке.
— Веселые эстафеты, музыка и хорошее настроение будут обеспечены всем, — сообщили в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО.
Принять участие в веселых стартах смогут дети, а родители поддержат их в качестве болельщиков.
Увлекательные командные соревнования пройдут 29 апреля по адресу: улица Рождественская, дом 19, корпус 2. Начало — в 11.00. Регистрация участников пройдет с 10.30 до 10.50.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Лидером окружных соревнований по гиревому спорту стала команда района Южнопоротовый Турнир по баскетболу состоится в районе Южнопортовый Жители Капотни вспомнят историю Великой Отечественной войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле18
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение