Итудис: «Трэшток с Вяльцевым? Не было такого!»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги первого четвертьфинального матча Евролиги против «Химок», в котором его команда. Также специалист утверждает, что не устраивал размен любезностями с защитником гостей Егором Вяльцевым

«Иметь преимущество домашней площадки и быть фаворитом в серии очень тяжело, это большая ответственность. Мы очень плохо начали, пропустили какое-то нереальное количество трехочковых. Об этом я и сказал своим игрокам в перерыве и тайм-аутах. Мы также играли без Де Коло и Хайнса. Но это не оправдание плохой игры. Это препятствие, с которым приходится сталкиваться по ходу сезона. Тем не менее, счет в серии 1:0. Нам нужно двигаться дальше.

Трэшток с Вяльцевым из «Химок»? Не было такого! Я общался только со своими игроками», — передает слова Итудиса корреспондент Sport24.ru Максим Абрамов.