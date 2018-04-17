Семён Антонов — о первом матче четвертьфинала Евролиги с «Химками»

Форвард ЦСКА отказывается себя хвалить и ждёт ещё более тяжёлого второго матча с «Химками».

Форвард московского ЦСКА Семён Антонов помог своему клубу одолеть «Химки» в первом матче плей-офф Евролиги-2017/18. 10 очков Антонова пришлись на третью четверть, когда красно-синие возвращались в игру после провальной первой половины.

— И для нас, и для соперника это был очень тяжёлый матч, — сказал Антонов. — «Химки» выдали сумасшедшую первую четверть, реализовали почти все свои открытые броски и набрали 34 очка. Нам пришлось возвращаться в эту игру уже по ходу. Во второй четверти мы потеряли Нандо де Коло, но, наверное, это нас сплотило ещё больше, особенно после травмы Кайла Хайнса . У «Химок», напротив, почти все здоровы, у них было преимущество в передней линии — и Робинсон, и Гилл, и Томас. Нам было тяжело, но, считаю, что мы справились. Это плей-офф, нужно забыть о том, что было до этого в Единой лиге ВТБ и в «регулярке». Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать! Сегодня мы выиграли, но теперь нужно об этом забыть, сделать выводы из первой четверти и концентрироваться на следующем матче.

— Какие выводы можно сделать? — Мы должны посмотреть, что именно у нас не получалось, как именно «Химки» нас наказывали за ошибки. После просмотра видео станет яснее, но, наверное, где-то нас «вскрывали», шла ротация, за счёт чего соперник получал шансы на открытые броски. Но после проигранной первой четверти мы выиграли остальные три, улучшили свою защиту и, в принципе, продолжали гнуть свою линию на чужой половине паркета. Но этой плей-офф, и иногда этого может быть недостаточно — например, сегодня всё свелось к одному броску в концовке. Лёгкой прогулки в четвертьфинале у нас точно не будет.

— Что Итудис говорил в перерыве? — Это должно остаться в раздевалке. Главное, что это повлияло на результат. — На вас лично, кажется, повлияло. 10 очков в самые нужные моменты третьей четверти. — Может быть. Но всё равно главное, что это повлияло на нас как на команду. Результат на табло, мы ведём в этой серии 1-0. Но, повторюсь, сейчас нужно забыть про это и готовиться к следующему матчу. — Вы очень скромно говорите про свой вклад… — Там просто так получалось, что «Химки» менялись, а я оставался один где-о под кольцом. На мне фолили, я забивал штрафные. Но все помогли, тот же Кори Хиггинс, который здорово боролся по всей площадке. Все, кто выходил, отлично отрабатывали свою роль. Поэтому это полностью командная победа, которая только приобретает вес, учитывая, что мы неизвестно на сколько потеряли де Коло.

— Что почувствовали, когда наконец удалось сравнять счёт? «Химки» долго не позволяли. — Да ничего, на самом деле. Нам нужно было не выключаться из игры, несмотря на то, что наконец догнали их. Мы же потом несколько минут, почти полчетверти шли очко в очко, было непонятно, кто поведёт. Только минут за семь до конца последней четверти, когда мы ушли на «+8», мы стали чуть увереннее себя чувствовать. Родригес такую важную трёху забил из угла в конце владения! — Что ожидаете от второго матча? — Я думаю, что всё будет ещё жёстче. «Химки» проигрывают 1-0, поэтому будут стараться играть ещё более агрессивно, чем сегодня. Мы должны быть к этому готовы и начинать играть с первой четверти. Между играми у нас есть день на подготовку, на восстановление, думаю, что мы проведём этот день с пользой.