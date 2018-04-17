Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Байер» и выйти в финал Кубка Германии

В полуфинале Кубка Германии мюнхенская «Бавария» разгромила «Байер».

Встреча на «Бай-Арене» завершилась разгромом хозяев — баварцы отправили в сетку ворот соперника шесть мячей, пропустив дважды. Столько же голов «Бавария» забила в прошлом раунде — тогда от команды Юппа Хайнкеса пострадал «Падеборн».

В финале турнира «Бавария» встретится с победителем пары «Шальке» — «Айнтрахт». Матч состоится завтра, 18 апреля, в Гельзенкирхене.

Кубок Германии. 1/2 финала

”Байер” — «Бавария» — 2:6 (1:2)

Голы: Бендер, 16; Бэйли, 72 — Мартинес, 3; Левандовски, 9; Мюллер, 53, 64, 78; Алькантара, 61.