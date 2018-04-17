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Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Байер» и выйти в финал Кубка Германии
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Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Байер» и выйти в финал Кубка Германии 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
В полуфинале Кубка Германии мюнхенская «Бавария» разгромила «Байер».
Встреча на «Бай-Арене» завершилась разгромом хозяев — баварцы отправили в сетку ворот соперника шесть мячей, пропустив дважды. Столько же голов «Бавария» забила в прошлом раунде — тогда от команды Юппа Хайнкеса пострадал «Падеборн».
Голами в составе немецкого гранда отметились Хави Мартинес, Роберт Левандовски, Тиаго Алькантара и Томас Мюллер, оформивший хет-трик.
В финале турнира «Бавария» встретится с победителем пары «Шальке» — «Айнтрахт». Матч состоится завтра, 18 апреля, в Гельзенкирхене.
Кубок Германии. 1/2 финала
”Байер” — «Бавария» — 2:6 (1:2)
Голы: Бендер, 16; Бэйли, 72 — Мартинес, 3; Левандовски, 9; Мюллер, 53, 64, 78; Алькантара, 61.
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