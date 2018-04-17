Ещё
«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Жоау Канселу, открывший счёт на 3-й минуте игры, Мауро Икарди, Марсело Брозович и Иван Перишич.
Таким образом, миланский «Интер» прервал серию без побед, длившуюся три матча.
Хозяева поля набрали 63 очка и переместили на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе у «Кальяри» 32 балла, команда располагается на 14-й позиции.
Чемпионат.com: последние новости
Фанаты «Спартака» почтят память скончавшегося болельщика на матче с «Тосно» Штоффельсхаус объяснил, почему пока не хочет говорить о чемпионстве «Локомотива» «Брайтон» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию79
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение