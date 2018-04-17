«Интер» разгромил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Иван Перишич. Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Жоау Канселу, открывший счёт на 3-й минуте игры, Мауро Икарди, Марсело Брозович

Таким образом, миланский «Интер» прервал серию без побед, длившуюся три матча.

Хозяева поля набрали 63 очка и переместили на третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе у «Кальяри» 32 балла, команда располагается на 14-й позиции.