«Тоттенхэм» не смог обыграть «Брайтон»

Харри Кейн : Конкуренция в гонке бомбардиров с Салахом высока

Встреча, прошедшая во вторник в Брайтоне, завершилась результативной ничьей — 1:1. У гостей на 48-й минуте отличился Харри Кейн. У хозяев на 50-й минуте точный удар с пенальти нанес Паскаль Гросс

Таким образом, «Брайтон» набрал 36 очков и остался на 13-м месте в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» стало 68 очков. Этот клуб идет четвертым.

В следующих матчах чемпионата «Тоттенхэм» 30 апреля примет «Уотфорд», а «Брайтон» 28 апреля в гостях сразится с «Бернли».