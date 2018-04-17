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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Брайтон»
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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Брайтон» 

Советский спорт 1 час назад
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Встреча, прошедшая во вторник в Брайтоне, завершилась результативной ничьей — 1:1. У гостей на 48-й минуте отличился Харри Кейн. У хозяев на 50-й минуте точный удар с пенальти нанес Паскаль Гросс.
Таким образом, «Брайтон» набрал 36 очков и остался на 13-м месте в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» стало 68 очков. Этот клуб идет четвертым.
В следующих матчах чемпионата «Тоттенхэм» 30 апреля примет «Уотфорд», а «Брайтон» 28 апреля в гостях сразится с «Бернли».
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