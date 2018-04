Второй гол «Сельты» в ворота «Барселоны» был забит рукой. Видео

«Сельта» и «Барселона» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Испании — 2:2. Второй гол в ворота каталонцев был забит на 82-й минуте Яго Аспасом.

Игрок в этом моменте сыграл рукой. Бригада арбитров засчитала взятие ворот.

Iago Aspas scored the equalizer with his hand.

— Messi's Universe (@SATerritory) 17 апреля 2018 г.

Este es el momento en el que Iago Aspas golpea el balón con el brazo.

— La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 17 апреля 2018 г.

Remate de voleibol de Iago Aspas con el brazo para evitar la victoria del Barça

— Diario SPORT (@sport) 17 апреля 2018 г.