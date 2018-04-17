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Главный тренер «Луча-Энергии»: моё терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ
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Главный тренер «Луча-Энергии»: моё терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ 

RT на русском 1 час назад
Главный тренер владивостокского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» Александр Григорян выступил с заявлением по поводу конфликта с фанатами команды.
«Я всегда благодарен за поддержку истинным болельщикам, но эти персонажи не имеют ничего общего к ними. Все акции, которые проводят фанаты «Луча», — это абсолютно продуманная, целенаправленная и проплаченная акция, и поверьте мне, это скоро уже станет достоянием, потому что моё терпение лопнуло, я обратился в правоохранительные органы, в том числе и в ФСБ. Мною будут предоставлены материалы и факты», — приводит слова Григоряна Sport24.
Он отметил, что долго терпел выходки фантов, поскольку считал что обращаться в советующие органы и в полицию было бы не «по-мужски».
«Заявляю официально: все угрозы, которые были мне присланы, всё это уже находится у правоохранительных органов. И очень скоро этими персонажами займутся. Для меня футбол — это профессия и самая большая страсть и любовь моей жизни. Я не для этого столько лет и сил потратил, чтобы такие персонажи испортили мне карьеру», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что болельщику, бросившему петуха в Григоряна, на полгода запретили посещать футбольные матчи.
RT на русском: последние новости
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