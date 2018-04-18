«Авангард» обыграл «Шинник» и стал первым финалистом Кубка России

«Авангард» одержал победу над «Шинником» в полуфинальном матче Кубка России. Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 78-й минуте Ильнур Альшин дошёл до штрафной ярославской команды, сыграл в стенку с партнёром и пробил низом, мяч от ноги защитника отскочил к Игорю Кирееву , который в касание зарядил в нижний угол ворот.