Хет-трик Мюллера помог «Баварии» выйти в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение леверкузенскому «Байеру» в полуфинальном матче Кубка Германии, сообщает "Советский спорт"

В финале, который пройдет 19 мая, «Бавария» встретится с победителем полуфинального матча между гельзенкирхенского «Шальке-04» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала "Байер" (Леверкузен) — «Бавария» (Мюнхен) — 2:6 Голы: 0:1 — Левандовски, 3; 0:2 — Левандовски, 9; 1:2 — Бендер, 16; 1:3 — Мюллер, 52; 1:4 — Алькантара, 61; 1:5 — Мюллер, 64; 2:5 — Бэйли, 72; 2:6 — Мюллер, 78