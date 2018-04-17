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Хет-трик Мюллера помог «Баварии» выйти в финал Кубка Германии
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Хет-трик Мюллера помог «Баварии» выйти в финал Кубка Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: instagram.com/fcbayern
Мюнхенская «Бавария» нанесла разгромное поражение леверкузенскому «Байеру» в полуфинальном матче Кубка Германии, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер, дважды отличился Роберт Левандовски, еще один мяч забил Тьяго Алькантара. У хозяев голами отметились Ларс Бендер и Леон Бэйли.
В финале, который пройдет 19 мая, «Бавария» встретится с победителем полуфинального матча между гельзенкирхенского «Шальке-04» и франкфуртским «Айнтрахтом».
Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала "Байер" (Леверкузен) — «Бавария» (Мюнхен) — 2:6 Голы: 0:1 — Левандовски, 3; 0:2 — Левандовски, 9; 1:2 — Бендер, 16; 1:3 — Мюллер, 52; 1:4 — Алькантара, 61; 1:5 — Мюллер, 64; 2:5 — Бэйли, 72; 2:6 — Мюллер, 78
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