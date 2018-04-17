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«Байер» — «Бавария» — 2:6 (обзор)
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«Байер» — «Бавария» — 2:6 (обзор) 

Soccer News 1 час назад
Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Германии между «Байером» и «Баварией» — 2:6.
Видео: «Байер» — «Бавария».
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