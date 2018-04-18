Гол рукой Аспаса лишил «Барселону» победы в Виго

В центральном матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Сельта» в родных стенах принимала в гости «Барселону». Матч между этими снова получился максимально упорным и очень результативным, завершившись боевой ничьей 2:2. Матч закончился скандальным эпизодом — решающий гол Яго Аспас забил в ворота каталонцев рукой.

Протокол игры

Сельта

Барселона

(1:1) Хонни Кастро 45'

64' Алькасер Пако (1:2)

(2:2) Аспас Яго 82'

Серхио Альварес • Ронкалья Факундо • Серхи Гомес • Хонни Кастро 88' • Васс Даниэль 78' • Браис Мендес 85' (Бое Лукас (85') • Лоботка Станислав • Хосабед Санчес 73' (Радоя Неманья (73') • Систо Пионе 79' (Мор Эмре (79') • Макси Гомес • Аспас Яго 56'

17 апреля. Стадион «Балаидос».

Учитывая предстоящий финальный матч Кубка Короля с «Севильей», который состоится в ближайшую субботу, главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде решил провести серьёзную ротацию состава в Виго. С командой в Галисию не поехали имеющие небольшие повреждения Пике, Бускетс и Ракитич, а также ветеран Иньеста. На скамейке запасных же остались Юмтити, Альба, Роберто, Луис Суарес и Месси. Так что каталонцы играли практически полностью вторым составом.

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Вальверде выбрал непривычную для себя и своей команды схему 4-2-3-1. В центре обороны действовали те самые «Том и Джерри», о чём шутили зимой, когда в команду пришёл колумбиец Йерри Мина, и в этом матче он действовал в паре с Томасом Вермаленом. На левом фланге обороны вышел только восстановившийся после травмы Динь, справа же играл Семеду. В опорной зоне работали Паулиньо и Гомеш. На позицию центрфорварда был выдвинут Алькасер, под которым располагались Коутиньо, Денис Суарес и Дембеле.

Были кадровые проблемы и у «Сельты», в виде дисквалифицированных защитника Мальо и полузащитника Эрнандеса, но всё же два резервиста в составе — это не восемь. Следовательно, болельщики «Сельты» могли всерьёз рассчитывать на то, что их команде будет по силам нанести в этом матче первое поражение «Барселоны» в чемпионате, прервав их рекордную серию из 39-ти матчей без поражений в Ла Лиге.

"Сельта" начала матч достаточно робко, не зная, чего ожидать от второго состава каталонцев. Это позволило команде Эрнесто Вальверде достаточно быстро освоиться на чужом поле, и вскоре «Барселона» начала находить пути подступов к воротам Серхио Альвареса. Открывать счёт в матче должен был Денис Суарес, которого Коутиньо вывел 1 на 1 с вратарём, но полузащитник в ворота не попал. Галисийцы среагировали и ответили достаточно опасным ударом от Гомеса, но тер Штеген справился.

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К середине тайма обе команды взвинтили темп и моменты как у одних, так и у других ворот стали возникать чаще. Был близок к голу Паулиньо, который после подачи углового с правого фланга пробил в штангу. Но уже через пару минут каркас ворот сыграл за гостей — после обводящего Мендеса мяч облизнул штангу. Ещё через несколько минут тот же Мендес практически с 11-метровой отметки пробивал в правую «девятку», но тер Штеген чужом среагировал и в кошачьем броске потащил мяч кончиками пальцев.

Посчастливилось же открыть счёт «Барселоне» ближе к концовке матча — Коутиньо отобрал мяч в центре поля, сыграл вперёд на Алькасера, который переправил мяч чуть левее на Дембеле, и Усман ударом с полулёта с линии штрафной площади с левой ноги уложил мяч в правый нижний угол ворот, оформив свой первый гол в рамках Ла Лиги. До конца первого тайма каталонцы всё держали под своим контролем, но перед свистком на перерыв обрезался Андре Гомеш, Гомес убежал в контратаку по правому краю, от лицевой линии сильно прострелил вдоль ворот таким образом, что ни тер Штеген, ни Вермален мяч перехватить не сумели, а замкнуть передачу Хонни Кастро, который буквально внёс мяч в сетку ворот.

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Второй тайм активно уже начала «Сельта», начав вести игру первым номером. «Барселона» оказалась достаточно плотно зажата под прессингом оппонентов, и даже в контратаки удавалось выбегать нечасто. Должен был выводить галисийцев вперёд Жозабед, который на левом краю штрафной площади принял удобный пас от Аспаса и имел все шансы положить мяч в дальний угол ворот, но немного не попал. Мог забить и Систо, но у него получился удар прямо по центру ворот.

А потом на поле вышел Месси, который даже ничего не сделав вернул игровую инициативу «Барселоне» чисто своим именем на футболке. Хозяева «Балаидоса» большими силами перешли в оборону, но это не помогло им не пропустить гол — Семеду с Дембеле обыгрался в «стеночку», после чего прострелил в центр штрафной площади, Паулиньо переправлял в дальний угол ворот, но там в подкате гол у своего партнёра по команде украл Алькасер.

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"Сельта" снова прибавила, оказавшись в роли отыгрывающейся стороны. Каталонцы всё же старались играть первым номером, но это привело к серьёзным проблемам — Аспас убегал в контратаку, и его до штрафной площади успел схватить руками сзади вышедший на замену Роберто, который сразу получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Аспас едва не забил сразу со штрафного удара, но мяч просвистел прямо над перекладиной. Но ближе к концу матча лидер атак и капитан «Сельты» всё-таки добился своего, хотя сделал это не по правилам — после прострельной передачи с левого фланга тер Штеген на выходе отбил мяч, снаряд отскочил в корпус Аспасу, после чего Яго движением руки отправил мяч в ворота. Этого не заметили ни судья, ни футболисты «Барселоны», которые толком не апеллировали к судье.

В концовке матча Бойе мог приносить «Сельте» победу, но не переиграл тер Штегена при выходе 1 на 1 с вратарём. «Барселона» продолжила беспроигрышную серию в Ла Лиге до 40-ка матчей кряду, а «кельты» упустили возможность приблизиться к зоне Лиги Европы