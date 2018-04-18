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«Ле Арбье» — «Шамбли» — 2:0 (обзор)
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«Ле Арбье» — «Шамбли» — 2:0 (обзор) 

Soccer News 49 минут назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Франции между «Ле Арбье» и «Шамбли» (2:0).
Видео: «Ле Арбье» — «Шамбли».
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