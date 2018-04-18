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Выступающий в третьем французском дивизионе клуб вышел в финал Кубка
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Выступающий в третьем французском дивизионе клуб вышел в финал Кубка 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ле-Эрбье» дома одержал победу над «Шамбли» в полуфинальном матче Кубка Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей авторами забитых мячей стали Флорьян Давид и Эмброуз Гбоно.
Оба клуба выступают в третьем по силе дивизионе страны. «Ле-Эрбье» стал первым финалистом Кубка франции сезона-2017/18. Его соперником в решающем матче станет победитель противостояния между «Каном» и «ПСЖ».
Кубок Франции. 1/2 финала "Ле-Эрбье" (Ле-Эрбье) — «Шамбли» (Шамбли) — 2:0 Голы: 1:0 — Давид — 28, 2:0 — Гбоно — 80
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