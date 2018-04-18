ЦИК учредил медаль комиссии «За содействие в организации выборов»

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) РФ учредила медаль комиссии «За содействие в организации выборов». Такое постановление было принято в ходе заседания ЦИК РФ.

Как поясняется в тексте положения о медали, наградой поощряются граждане РФ, которые оказывают содействие в реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов и референдумов, развитием российской избирательной системы, за работу в области международного сотрудничества, а также за работу по выявлению и предупреждению нарушений российского законодательства.

Вручать такую медаль предполагается в торжественной обстановке председателем ЦИК России или лицом, им уполномоченным. В случае утраты удостоверения к медали и вкладыша к нему, награжденный может получить дубликат удостоверения, в случае утраты медали, ее дубликат не выдается.

Также уточняется, что медаль ЦИК России представляет собой круглый медальон с изображенным на нем серебристым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. «Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — белый шар, в левой — черный. На груди орла — золотистый колокол на красном щите. Медальон имеет синюю кайму», — уточняется в тексте положения.