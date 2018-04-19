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ЦИК вручит благодарственные письма почти 11 тыс. членам избирательных комиссий Москвы
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ЦИК вручит благодарственные письма почти 11 тыс. членам избирательных комиссий Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Благодарственные письма от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ вручат почти 11 тыс. представителям территориальных и участковых избирательных комиссий Москвы. Об этом в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии (МГИК) сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.
«Лично от председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой будут вручены благодарственные письма за успешную работу в подготовке и проведении выборов президента РФ 18 марта 2018 г. трем представителям каждого ТИК и трем представителям участковых комиссий. В Москве — 10 тыс. 953 таких награждаемых», — сказал В. Горбунов.
Кроме этого, благодарственные письма будут вручены председателям комиссий.
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