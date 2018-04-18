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ЦИК вручит медали россиянам
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ЦИК вручит медали россиянам 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Центральная избирательная комиссия подготовит список россиян, которым в ближайший месяц вручит специальные медали. Пока что комиссия подготовила проект положения об этом и на заседании 18 апреля собирается его утвердить.
Такой информацией поделился с «Парламентской газетой» замглавы ЦИК Николай Булаев.
«Медаль учреждается для того, чтобы сказать слова благодарности тем людям, которые нам сильно помогают во время избирательных кампаний. Эти граждане, конечно, не работают в избирательной системе. Например, избиратель или чиновник, который максимально активно проявил себя во время кампаний. Это может быть и министр, который помогал нам в решении проблем, когда были паводки в сентябре 2017 года, и 10 сентября проходил Единый день голосования», — рассказал Булаев.
Он также отметил, что медаль могут получить и журналисты, которые пишут статьи о выборах и ставят вопросы остро, но справедливо.
На вопрос, сколько медалей планируется вручить, замглавы Центризбиркома ответил, что это станет ясно после того, как будет утверждено соответствующее положение.
Также на заседании 18 апреля планируется обсудить кандидатуры для назначения членами Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса, согласовать увеличение числа избирательных участков, участков референдума на территории Ивановской области.
Кроме того, члены ЦИК заслушают доклад о выполнении Сводного плана основных мероприятий «Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по повышению правовой культуры избирателей, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и совершенствованию избирательных технологий в Российской Федерации на 2017 год.
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