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Павлюченко поздравил «Спартак» с днём рождения
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Павлюченко поздравил «Спартак» с днём рождения 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко поздравил столичный клуб с 96-й годовщиной со дня основания.
Ровно 96 лет назад, 18 апреля 1922 года, состоялся первый матч футбольной команды МКС (Московского кружка спорта), предшественника «Спартака». Эта дата считается официальным днем рождения столичного клуба.
«С днем рождения, «Спартак»! Желаю тебе всегда только побеждать! Хоть мне довелось играть и за другие команды, но со «Спартаком» моя любовь, мое сердце и самые лучшие воспоминания», — написал Павлюченко в «твиттере».
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