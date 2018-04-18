Павлюченко: шансов на титул у «Спартака» почти нет, но всё может произойти 

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Тосно» в 1/2 финала Кубка России, а также оценил шансы московской команды побороться за титул чемпиона РФПЛ.
«Жду сегодня победы «Спартака». Наверное, футболисты понимают, что это полуфинал. Но «Тосно» — тоже крепкая команда, которую «Спартак» не так легко обыграл недавно. Но красно-белые играют дома. При всём уважении к «Тосно», по подбору игроков и по игре сильнее «Спартак». Шансов в чемпионате у красно-белых практически нет, но никто не знает, что произойдёт с «Локомотивом» в последних играх. Вряд ли они упустят чемпионство, но всё может произойти. В любом случае, «Спартак» будет биться до последнего. Сами виноваты: проиграли «Уралу». Если «Спартак» борется за чемпионство, он обязан обыгрывать такие команды. Но и с «Локомотивом» всё может произойти», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.