Тест: какие очки тебе подойдут — круглые, «кошечки», а может, sci-fi?

Выбирая оправу, обязательно ориентируйся не только на тренды, но и на особенности твоего лица и стиля. Например, слишком крупные очки в тяжелой «рамке» могут сакцентировать внимание на квадратной челюсти и сделать лицо слишком широким, в жанном случае, больше бы подошли, например, тоненькие «кошечки» или экстрамодные узкие очки, которые могут вытянуть лицо и отвести внимание от тяжелой челюсти. В общем, проходи наш тест и впредь грамотно подбирай свои солнцезащитные (и не только) очки.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK, архивы пресс-служб