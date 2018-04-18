Спаллетти: «Такой игрок, как Икарди, не должен радоваться 25 забитым мячам»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после в матче 33-го тура Серии А прокомментировал тот факт, что нападающий команды Мауро Икарди за сезон в чемпионате Италии.

«Я думаю, что такой игрок, как Икарди, не должен этому радоваться. Да, 25 голов — это действительно много, но Мауро учится опускаться на поле глубже в поисках мяча.

Все, кто говорят, что ему нужно лишь стоять в штрафной и забивать, вредят ему. Если он будет отходить подальше от ворот соперника, то будет забивать в два раза больше, а если будет стоять в штрафной, то защитникам будет легче накрывать его. Опускаясь глубже, он создает свободные зоны», — цитирует Спаллетти Football Italia.