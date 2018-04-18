Ещё
Спаллетти: «Такой игрок, как Икарди, не должен радоваться 25 забитым мячам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спаллетти: «Такой игрок, как Икарди, не должен радоваться 25 забитым мячам» 

SPORT24.ru 17 минут назад
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после в матче 33-го тура Серии А прокомментировал тот факт, что нападающий команды Мауро Икарди за сезон в чемпионате Италии.
«Я думаю, что такой игрок, как Икарди, не должен этому радоваться. Да, 25 голов — это действительно много, но Мауро учится опускаться на поле глубже в поисках мяча.
Все, кто говорят, что ему нужно лишь стоять в штрафной и забивать, вредят ему. Если он будет отходить подальше от ворот соперника, то будет забивать в два раза больше, а если будет стоять в штрафной, то защитникам будет легче накрывать его. Опускаясь глубже, он создает свободные зоны», — цитирует Спаллетти Football Italia.
SPORT24.ru: последние новости
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном», не сумев выиграть во втором матче кряду Григорян: «Официально заявляю, что передаю дело в органы и в ФСБ» Хет-трик Мюллера помог «Баварии» разгромить «Байер» и выйти в финал Кубка Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию79
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение