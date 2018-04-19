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«Арсенал» может предложить Касорле новый контракт
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«Арсенал» может предложить Касорле новый контракт 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Из-за серьёзной травмы голеностопа Касорла не играл за «канониров» с октября 2016-го года. Его действующий контракт с лондонцами истекает будущим летом.
"Может ли «Арсенал» предложить новый контракт Касорле? Да, конечно", — цитирует Evening Standard главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
"Мы очень скучаем по Санти, хотя я редко говорю об этом на пресс-конференциях. Касорла является исключительным футболистом, и очень грустно, что с ним такое случилось.
Я не видел Касорлу с финала Кубка лиги, ведь он отправился в Испанию, где проходит реабилитацию. Последние новости, которые я о нём слышал, были хорошими. Надеюсь, что он вернётся к концу сезона и мы оценим его состояние.
Может ли Касорла снова сыграть в Премьер-лиге? Не знаю, мне нужно посмотреть, как он отреагирует после травмы", — добавил Венгер.
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