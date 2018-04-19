«Арсенал» может предложить Касорле новый контракт

Из-за серьёзной травмы голеностопа Касорла не играл за «канониров» с октября 2016-го года. Его действующий контракт с лондонцами истекает будущим летом.

"Может ли «Арсенал» предложить новый контракт Касорле? Да, конечно", — цитирует Evening Standard главного тренера «канониров» Арсена Венгера

"Мы очень скучаем по Санти, хотя я редко говорю об этом на пресс-конференциях. Касорла является исключительным футболистом, и очень грустно, что с ним такое случилось.

Я не видел Касорлу с финала Кубка лиги, ведь он отправился в Испанию, где проходит реабилитацию. Последние новости, которые я о нём слышал, были хорошими. Надеюсь, что он вернётся к концу сезона и мы оценим его состояние.

Может ли Касорла снова сыграть в Премьер-лиге? Не знаю, мне нужно посмотреть, как он отреагирует после травмы", — добавил Венгер.