Экс-президент «Спартака» назвал фаворита Кубка России сезона-2017/18

"Спартак" обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне. Сложно представить, когда в следующий раз обстоятельства сложатся для команды Массимо Карреры столь благоприятно.

Москвичам надо просто выходить и показывать свой футбол, никаких проблем возникнуть не должно. Главное — не допустить недооценки соперника. Такие настроения в команде, как правило, не приводят ни к чему хорошему. А на кону все-таки стоит трофей", — сказал Червиченко.

Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».