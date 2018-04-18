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Экс-президент «Спартака» назвал фаворита Кубка России сезона-2017/18
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Экс-президент «Спартака» назвал фаворита Кубка России сезона-2017/18 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры красно-белых в полуфинальном матче Кубка России с «Тосно». По его словам, москвичи являются фаворитами турнира в текущем сезоне. Слова Червичеко приводит газета «Известия».
"Спартак" обязан выиграть Кубок России в нынешнем сезоне. Сложно представить, когда в следующий раз обстоятельства сложатся для команды Массимо Карреры столь благоприятно.
Москвичам надо просто выходить и показывать свой футбол, никаких проблем возникнуть не должно. Главное — не допустить недооценки соперника. Такие настроения в команде, как правило, не приводят ни к чему хорошему. А на кону все-таки стоит трофей", — сказал Червиченко.
Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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