Томас Мюллер: Победа над «Байером» — это реклама для немецкого футбола

«Это была реклама для немецкого футбола. Мы быстро сделали счет 2:0, потом счет стал 2:1 и Ульрайх дважды оставлял нас в игре.

»Бавария» разгромила «Байер» и пробилась в финал Кубка Германии, Мюллер сделал хет-трик

Мы хорошо разыграли несколько атак и были очень эффективны. Командная игра была просто супер. Наша команда отлично функционировала и полностью заслужила этот результат.

Конечно, мы хотим большего. Мы чувствуем, что способны на многое», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».