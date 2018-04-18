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Томас Мюллер: Победа над «Байером» — это реклама для немецкого футбола
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Томас Мюллер: Победа над «Байером» — это реклама для немецкого футбола 

Советский спорт 43 минуты назад
«Это была реклама для немецкого футбола. Мы быстро сделали счет 2:0, потом счет стал 2:1 и Ульрайх дважды оставлял нас в игре.
»Бавария» разгромила «Байер» и пробилась в финал Кубка Германии, Мюллер сделал хет-трик
Мы хорошо разыграли несколько атак и были очень эффективны. Командная игра была просто супер. Наша команда отлично функционировала и полностью заслужила этот результат.
Конечно, мы хотим большего. Мы чувствуем, что способны на многое», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».
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