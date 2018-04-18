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Анатолий Локоть заявил, что «настроен решительно» в отношении своего участия в губернаторских выборах
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Анатолий Локоть заявил, что «настроен решительно» в отношении своего участия в губернаторских выборах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
После презентации поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в метрополитене мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов, которые вновь интересовались перспективами участия градоначальника в губернаторских выборах этой осенью.
Анатолий Локоть заявил, что «если выдвинет партия — я беру эту ношу на себя». Мэр отметил, что он понимает суть происходящего и понимает, что именно нужно сделать: «У меня есть опыт, знания, я чувствую силы. Однако реализовать планы без партийной и также общественной поддержки невозможно».
Анатолий Локоть акцентировал внимание на том, что «настроен в этом отношении решительно, и если будет поддержка партии и общественности не только города, но и области, то он готов идти на выборы.
Оценивать свои шансы мэр отказался, поскольку „борьба еще не началась“. Отвечая на вопрос »ФедералПресс», мэр Новосибирска не стал говорить о возможной дате выдвижения, ограничившись замечанием о том, что «есть закон о выборах, определенные рамки — вот в этих рамках все и должно происходить».
Фото: novo-sibirsk.ru
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