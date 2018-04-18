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Хайнкес: «Большая часть матча с „Байером“ — демонстрация футбольного искусства»
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Хайнкес: «Большая часть матча с „Байером“ — демонстрация футбольного искусства» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал разгромную победу над «Байером» (6:2) в полуфинале Кубка Германии.
«На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника. Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером. Мы были невероятно мотивированы и сфокусированы.
Мы хотели непременно завоевать путевку в Берлин, и мы ее заслужили. Мы выбили «РБ Лейпциг», «Боруссию» Дортмунд, а сегодня — очень талантливую леверкузенскую команду. Мы в хорошей форме», — приводит слова Хайнккеса.
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