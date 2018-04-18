Лопес, Раонич и Чорич соревновались в попадании мячом на яхту в Монте-Карло

Бразильский теннисист Бруно Суарес , выступающий в парном разряде, оделся в чёрный костюм и руководил тремя игроками одиночного разряда — испанцем Фелисьяно Лопесом, канадцем Милошем Раоничем и хорватом Борной Чоричем — в их попытках попасть теннисным мячом в спасательный круг, установленный над скоростной яхтой. Яхта была припаркована на некотором удалении от берега, а теннисисты по очереди били мячом с пирса. Соревнование в итоге выиграл Лопес, попавший в круг с 11-й попытки. Посмотреть видеозапись можно в аккаунте официального сайта ATP на Youtube.