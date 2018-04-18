Первую тонну золота получили на Наталкинском ГОКе

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Первую тонну золота получили на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (ГОК), являющемся главным новым проектом золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Магаданской области.

"Первая тонна золота — важный показатель успешной работы предприятия и, безусловно, общая заслуга всего коллектива компании «Полюс». В скором времени Наталка выйдет на проектную мощность и заработает в полную силу. Это даст новый толчок к развитию региона и, как следствие, улучшение социальных сфер жизни и благосостояния наших сотрудников и жителей Магаданской области", — цитирует пресс-служба управляющего директора Наталкинcкого ГОКа Павла Ворсина.

Согласно данным регионального руководства, в настоящее время золотоизвлекающая фабрика находится в процессе выхода на проектную мощность при текущей производительности на уровне 50% от проектной. Суточный объем переработки свыше 15 тыс. тонн руды позволил получить первую тонну золота.

"Полюс" ожидает выхода Наталки на проектную мощность во второй половине 2018 года.