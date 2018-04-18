Первую тонну золота получили на Наталкинском ГОКе 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первую тонну золота получили на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (ГОК), являющемся главным новым проектом золотодобывающей компании «Полюс». Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Магаданской области.
"Первая тонна золота — важный показатель успешной работы предприятия и, безусловно, общая заслуга всего коллектива компании «Полюс». В скором времени Наталка выйдет на проектную мощность и заработает в полную силу. Это даст новый толчок к развитию региона и, как следствие, улучшение социальных сфер жизни и благосостояния наших сотрудников и жителей Магаданской области", — цитирует пресс-служба управляющего директора Наталкинcкого ГОКа Павла Ворсина.
Согласно данным регионального руководства, в настоящее время золотоизвлекающая фабрика находится в процессе выхода на проектную мощность при текущей производительности на уровне 50% от проектной. Суточный объем переработки свыше 15 тыс. тонн руды позволил получить первую тонну золота.
"Полюс" ожидает выхода Наталки на проектную мощность во второй половине 2018 года.
По мнению главы региона Владимира Печеного, предприятие имеет колоссальный потенциал и в будущем станет крупнейшим по объемам добычи в Магаданской области. «С момента запуска предприятия, который произвел президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года, прошло немного времени. Но мы видим, что предприятие стремится выйти на проектную мощность. Это высокая планка, которая позволит с учетом работы других золотодобывающих предприятий Магаданской области приблизиться к годовой добыче в 40 тонн золота», — приводит пресс-служба слова губернатора.