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Итальянец получил миллиардное наследство, но не может им воспользоваться
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Итальянец получил миллиардное наследство, но не может им воспользоваться 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Житель Италии получил в наследство 3 миллиарда лир от своего покойного деда, однако не может воспользоваться полученным богатством. Как сообщает газета Il Corriere della Sera, перед мужчиной встала проблема обмена денежных средств в евро.
Отмечается, что это было возможно вплоть до 2012 года, однако в соответствии с нынешними законами лиры больше обмену не подлежат. Дело в том, что после перехода в 2002 году на евро гражданам Италии дали 10 лет на то, чтобы избавиться от устаревшей денежной единицы.
Как заявил сам обладатель наследства, оно хранилось в сейфе в одном из швейцарских банков. Мужчина знал, что дедушка за свою жизнь успел скопить немало денег, однако сейф с деньгами стал для него большим сюрпризом.
"Когда я открыл его, я обнаружил гору купюр по 500 и 200 тысяч итальянских лир. Это был шок. Не могу описать свою усталость, пока я пытался сосчитать их: общая сумма составляла примерно два миллиарда и 950 миллионов. С провозом денег в Италию проблем не было, потому что они не имеют никакой ценности, также нет возможности их обналичить. Однако я не сдаюсь", — цитирует издание заявление наследника.
Сейчас мужчина находится в контакте с адвокатами, чтобы найти возможность перевести средства в актуальную валюту. В данном случае он планирует настаивать на том, что десятилетний срок обмена для него должен быть установлен не с 2002 года, а с момента, когда он узнал о наследстве.
"Как я мог подать заявку на обмен средств, о которых я даже не знал? Это принципиальный вопрос, это деньги, которые мой дед заработал, и абсурдно, что они могут быть так потеряны. Я знаю, что есть возможность получить 70%, и часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность, но забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда", — отметил итальянец.
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