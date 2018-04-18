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Д. Суарес: «Моя мечта — преуспеть в „Барселоне“
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Д. Суарес: «Моя мечта — преуспеть в „Барселоне“ 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес после ничейного исхода матча с «Сельтой» 33-м туре испанской Ла Лиги (2:2) заявил, что намерен продолжать борться за место в основе сине-гранатовых. Встреча с «Сельтой» стала для Суареса лишь 4-й в чемпионате в этом сезоне, которую он провел в стартовом составе.
«Я не устаю повторять, что у меня есть контракт еще на два года. Я хочу добиться успеха здесь, и я это сделаю. Нужно улучшать свой уровень, учиться на собственных ошибках. Я смогу получить больше игрового времени, хотя это нелегко. Моя мечта — преуспеть в «Барселоне».
Нас очень мотивирует возможность выиграть Ла Лигу, не потерпев ни одного поражения. Не знаю, есть ли команда в истории испанского чемпионата, которая добивалась этого», — приводит слова Суареса Football Espana.
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