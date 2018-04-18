Прогноз на полуфинал кубка Германии: Шальке 04 — Айнтрахт

Вторая полуфинальная встреча в кубке Германии состоится в Гельзенкирхене, где «Шальке 04» сразится с «Айнтрахтом» из Франкфурта.

Шальке 04 "Шальке 04" наконец-то оторвался от своих ближайших преследователей в Бундеслиге. Теперь, чтобы потерять вторую строчку гельзенкирхенцам необходимо не только проиграть, но и сыграть вничью в оставшихся четырёх турах. Подобный расклад даёт право уделить внимание кубку Германии. Первые стадии этого турнира «королевские синие» прошли с минимальным преимуществом. Сначала был обыгран «Веенм (3:1), затем пострадали „Кёльн“ и „Вольфсбург“. Обе встречи завершились со счётом 1:0.

Айнтрахт

»Айнтрахт" на первых стадиях кубка Германии встретился с командами из низших дивизионов. Встречи получились разными. Если в ворота «Швайнфурта 05» франкфуртцы забили пять мячей, то поединок против «Хайденхайма» перешёл в дополнительное время. В четвертьфинале подопечные Нико Ковача трижды огорчили «Майнц», сохранив свои ворота в неприкосновенности. В чемпионате «Айнтрахт» рвётся в еврокубки. Однако большой вопрос возникает в их необходимости, т.к. Ковач с будущего сезона переходит в «Баварию». Победа сегодня позволит хорвату встретиться со своим будущим клубом в финале кубка Германии.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Шальке 04» — «Айнтрахт» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 18.04.2018 в 21:45. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Шальке 04" — «Айнтрахт»: +9=8-4. Разница мячей: 30:19.

Если посмотреть на статистику личных встреч, то покажется, что «Айнтрахт» достаточно редко выигрывает у «Шальке 04». С другой стороны, в крайних четырёх поединках франкфуртцы ни разу не проиграли своему предстоящему сопернику (+2=2-0).

Интересные факты

— В матче первого круга «Шальке 04» отыгрался с результата 2:0. Второй мяч Налдо забил на 95-й минуте.

— Главный тренер «Айнтрахта» Нико Ковач с нового сезона возглавит «Баварию».

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Айнтрахт" удивил в этом сезоне. Специалисты считали, что франкфуртский клуб окажется во второй Бундеслиге, вместо этого команда бьётся за еврокубки. Главным творцом успеха считается главный тренер Нико Ковач, который уже получил свою награду — приглашение в «Баварию». Сегодня фаворит «Шальке 04». Настало время обыгрывать неудобного соперника. Скорее всего, игра завершится в дополнительное время, П2 — 1,83.

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