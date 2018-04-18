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В Немецком футбольном союзе надеются на присутствие Меркель на ЧМ-2018
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В Немецком футбольном союзе надеются на присутствие Меркель на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выразил надежду на то, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию во время чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.
"Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель", — цитирует Гринделя газета Nordwest Zeitung.
Сама Меркель официальных комментариев относительно своих планов на время мирового первенства не давала.
Призывы о бойкоте чемпионата мира — 2018 начались после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что члены британского правительства не поедут в Россию из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины отказался от бойкота и приедет на мундиаль в Россию.
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