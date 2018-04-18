В Немецком футбольном союзе надеются на присутствие Меркель на ЧМ-2018

"Мы будем рады любой поддержке, это касается и Ангелы Меркель", — цитирует Гринделя газета Nordwest Zeitung.

Сама Меркель официальных комментариев относительно своих планов на время мирового первенства не давала.

Сергея Скрипаля. Призывы о бойкоте чемпионата мира — 2018 начались после заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что члены британского правительства не поедут в Россию из-за ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ

Ранее сообщалось, что президент Аргентины отказался от бойкота и приедет на мундиаль в Россию.