Ещё
Борис Игнатьев: «Спартак» лишился шансов на чемпионство и теперь нацелен на Кубок"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борис Игнатьев: «Спартак» лишился шансов на чемпионство и теперь нацелен на Кубок" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что "Спартак" будет максимально мотивирован на полуфинал Кубка России против «Тосно». Матч состоится сегодня в Москве, начало встречи — 18.30.
— Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Каррера должен найти нужные слова для игроков, — приводят "Известия" слова Игнатьева. — Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок. Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью — им просто немного не повезло. Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак».
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики из России и США купили больше всего билетов на ЧМ-2018 Алексей Швед: "Решение арбитра по заступу Вяльцева - решающий момент матча с ЦСКА" Второй гол "Сельты" в ворота "Барселоны" был забит рукой. Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию85
Названы причины отказа Усика от поединка в России3
Украинские футболистки передрались на поле19
Моуринью решил разогнать всю команду
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение