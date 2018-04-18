Борис Игнатьев: «Спартак» лишился шансов на чемпионство и теперь нацелен на Кубок" 

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что "Спартак" будет максимально мотивирован на полуфинал Кубка России против «Тосно». Матч состоится сегодня в Москве, начало встречи — 18.30.
— Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Каррера должен найти нужные слова для игроков, — приводят "Известия" слова Игнатьева. — Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок. Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью — им просто немного не повезло. Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак».