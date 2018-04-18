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Денис Суарес: «Барселону» очень мотивирует возможность выиграть чемпионат без единого поражения"
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Денис Суарес: «Барселону» очень мотивирует возможность выиграть чемпионат без единого поражения" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес подчеркнул, что не думает об уходе из команды. Он получает мало игровой практики, но в матче с «Сельтой» (2:2) вышел с первых минут.
— Я не устану повторять, что у меня еще контракт на два года. Хочу добиться успеха здесь и сделаю это, — цитирует AS Суареса. — Всегда нужно расти и учиться на своих ошибках. Я намерен бороться, потому что могу играть больше. Стараюсь всегда доказывать, что заслуживаю большего. Моя мечта — преуспеть в «Барселоне».
Нас очень мотивирует возможность выиграть чемпионат Испании без поражений. Это очень волнительно. Не знаю, есть ли в истории случаи таких титулов.
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