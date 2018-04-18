«Модная какая!»: Алексей Ягудин показал видео с младшей дочкой

Прославленный фигурист Алексей Ягудин растрогал поклонников в социальных сетях семейным видео. Спортсмен запечатлел на камеру свою младшую дочку Мишель, которая ходила по дому в перевернутых очках и под зонтом, чем вызвал у Интернет-пользователей только положительные эмоции и умиление.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, многократный победитель мировых и европейских первенств вместе со своей супругой воспитывает двух дочерей. Дети спортсмена периодически становятся героями его публикаций в Инстаграме. Вот и сейчас Ягудин выложил в сеть очередной видеоролик с младшей дочкой Мишель и представил ребенка как звезду, которую постоянно преследуют папарацци. «Красивая. Молодая. И уже всякие дяди и папарацци надоедают»

Подписчики Алексея, увидев этот видеоролик, просто пришли в восторг. Они отметили необычный стиль ребенка, ее серьезное поведение и ответы на шутливые вопросы отца. К слову, в одном они поддержали спортсмена полностью — по их мнению, в будущем, вполне вероятно, за дочкой спортсмена фотографы будут ходить толпами. «Растёт на глазах ваша Мишель. Милота, одним словом» «Естественно Алексей, внимание папарацци будет приковано к такой прекрасной „модели“ „Ну да, настоящая принцесса и должна так шикарно выглядеть“ „Когда очки атрибут“ „Маленькая модница“ „Модная какая! А уж какая серьезная! Видео такое приятное“ „И пошла, и пошла… Подумаешь очки шиворот-навыворот“ „Главное, что очечки сидят… А с папарацци легко справится. Модница“ Напомним, сейчас в семье Алексея и его супруги Татьяны Тотьмяниной подрастают две дочери. Старшая из них родилась в 2009 году. А в 2015 году у пары родилась вторая дочь, о чём Ягудин сообщил в Инстаграме. Девочку назвали Мишель.