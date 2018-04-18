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Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы обыграть «Спартак» в Кубке России
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Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы обыграть «Спартак» в Кубке России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем Кубка России, в котором московский "Спартак" встретится с «Тосно».
"Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Массимо Каррера должен найти нужные слова для игроков. Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок.
Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью — им просто немного не повезло. Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак», — цитирует Игнатьева газета «Известия».
Матч «Спартак» — «Тосно» состоится 18 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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