Мостовой: «Тосно» в полуфинале Кубка России будет умирать на поле 

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в интервью "Газете.Ru" поделился своими ожиданиями от финала чемпионской гонки в Российской футбольной Премьер-Лиге (РФПЛ), а также оценили шансы команды Массимо Карреры на завоевание Кубка России.
"Ясно, что «Тосно» сегодня будет умирать на поле — ведь даже сам выход в полуфинал для команды, о которой несколько лет назад еще мы и не слышали, это героический поступок. Но класс, мастерство и свое поле должны помочь «Спартаку», — заявил Мостовой.
Эксперт также оценил шансы «Локомотива» на победу в чемпионате России.
"Если «Локомотив» сегодня победит, это будет все.
До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение «Спартака» от «Урала» явно не входило в мои планы.
Так что в случае победы над «Ахматом» «железнодорожники» уже процентов на 90 чемпионы", — добавил он.
Ранее советский и российский тренер по футболу Валерий Непомнящий в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, кто в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиге чемпионов.