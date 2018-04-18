Мостовой: «Тосно» в полуфинале Кубка России будет умирать на поле

"Ясно, что «Тосно» сегодня будет умирать на поле — ведь даже сам выход в полуфинал для команды, о которой несколько лет назад еще мы и не слышали, это героический поступок. Но класс, мастерство и свое поле должны помочь «Спартаку», — заявил Мостовой.

Эксперт также оценил шансы «Локомотива» на победу в чемпионате России.

"Если «Локомотив» сегодня победит, это будет все.

До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение «Спартака» от «Урала» явно не входило в мои планы.

Так что в случае победы над «Ахматом» «железнодорожники» уже процентов на 90 чемпионы", — добавил он.