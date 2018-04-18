Ещё
Мостовой: «Тосно» в полуфинале Кубка России будет умирать на поле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мостовой: «Тосно» в полуфинале Кубка России будет умирать на поле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в интервью "Газете.Ru" поделился своими ожиданиями от финала чемпионской гонки в Российской футбольной Премьер-Лиге (РФПЛ), а также оценили шансы команды Массимо Карреры на завоевание Кубка России.
"Ясно, что «Тосно» сегодня будет умирать на поле — ведь даже сам выход в полуфинал для команды, о которой несколько лет назад еще мы и не слышали, это героический поступок. Но класс, мастерство и свое поле должны помочь «Спартаку», — заявил Мостовой.
Эксперт также оценил шансы «Локомотива» на победу в чемпионате России.
"Если «Локомотив» сегодня победит, это будет все.
До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение «Спартака» от «Урала» явно не входило в мои планы.
Так что в случае победы над «Ахматом» «железнодорожники» уже процентов на 90 чемпионы", — добавил он.
Ранее советский и российский тренер по футболу Валерий Непомнящий в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, кто в следующем сезоне будет представлять Россию в Лиге чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира Захарова: ОЗХО "подписалась" под уничтожением химоружия в Сирии Председатель правления "Баварии": Тухель наверняка перейдет в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортивный бойкот Украины продержался меньше месяца14
Отсидевший в США российский хоккеист снова поедет в НХЛ
Названы причины отказа Усика от поединка в России8
WADA решило «добить» Россию97
Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение