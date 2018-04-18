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Домашняя собака научила израненного бездомного кота снова доверять людям. Видео
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Домашняя собака научила израненного бездомного кота снова доверять людям. Видео 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Семья из Канады нашла неподалеку от своего дома измученного и покалеченного кота. По словам пары, питомец оказался загнанным и агрессивным. Животное постоянно шипело и не подпускало к себе и близко ни одного ветеринара. Однако после того, как бездомного кота «познакомили» с собакой, пушистый зверь стал меняться буквально на глазах, сообщило издание The dodo.
После того, как один из местных ветеринаров все же осмотрел, подлечил и вынужденно ампутировал одичавшему животному хвост, канадская чета Берроу привезла своего нового члена семьи к себе домой.
Животному дали кличку Ральф и стали постепенно знакомить с другими питомцами. В итоге, через некоторое время удивлению семьи Берроу не было предела — Ральф завел «дружбу» с собакой по кличке Анри.
Сообщается, что сейчас Ральф постоянно «обнимает» своего нового приятеля и почти все время проводит с псом. Смотрится это невероятно мило. По словам Берроу, Ральф также довольно быстро научился у Анри и хорошему домашнему поведению. Теперь кот всегда доверяет людям, самостоятельно подходит, прижимается к ним и даже ласково мурчит.
В ЮАР родился котенок с двумя мордочками. Животное моментально стало звездой интернета. Сообщается, что питомец развивается и растет естественным путем. Котенок может есть и пить двумя мордочками одновременно.
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